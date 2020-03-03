Вести Кремля: Диснейленд по-русски. Смертная казнь от Жириновского

В выпуске программы "Вести Кремля" за 3 марта – развлечения русских бывают странными и опасными. Вот недавно устраивали актракцион по литроболу. Печальную судьбу победителя легко предсказать. В Москве уже открыли целый парк "аттракционов". Жириновский предложил наказывать смертной казнью тех, кто распространяет ложную информацию о коронавирусе у россиян.

Также в выпуске: Новая эра освоения космоса. Смотрите программу "Вести Кремля" за 3 марта 2020:



