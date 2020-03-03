Вєсті Кремля: Діснейленд по-російськи. Смертна кара від Жиріновського
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 березня – розваги росіян бувають дивними і небезпечними. От нещодавно влаштовували актракціон з літроболу. Сумну долю переможця легко передбачити. В Москві вже відкрили цілий парк "атракціонів". Жиріновський запропонував карати смертною карою тих, хто поширює неправдиву інформацію про коронавірус у росіян.
Також у випуску:
Нова ера освоєння космосу.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 3 березня 2020:
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