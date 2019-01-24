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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Вести Кремля: Достойная компания для Януковича. Налог на фитнес в России

      Вести Кремля 7 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 24 января – вполне вероятно, что диктатор Николас Мадуро, которого жители Венесуэлы не признали национальным лидером, скоро где-то "выплывет", например – в Ростове. За употребление допинга Олимпийские игры рискуют в очередной раз превратиться в позор для Российской Федерации. И в Кремле нашли решение: предлагают ввести налог на занятия спортом.

      Также в выпуске:

      Как наполнить госказну: новый "лайфхак" от Путина.

       

      Теги: Виктор Янукович Новости России Венесуэла Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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