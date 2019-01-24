Вєсті Кремля: Гідна компанія для Януковича. Податок на фітнес у Росії

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 24 січня – цілком ймовірно, що диктатор Ніколас Мадуро, якого мешканці Венесуели не визнали національним лідером, скоро десь "випливе", наприклад – у Ростові. Через вживання допінгу Олімпійські ігри ризикують вкотре перетворитися на ганьбу для Російської Федерації. Та у Кремлі знайшли рішення: пропонують ввести податок за заняття спортом.

Також у випуску: Як наповнити держказну: новий "лайфхак" від Путіна.