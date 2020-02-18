Вести Кремля: двойники Путина хотят соревноваться с Ривзами. Гениальная схема Рогозина
В выпуске программы "Вести Кремля" за 18 февраля – подозревают, что актер Киану Ривз вечно молод и бессменртен, а за этим охотится ботоксный дед Путин. Он мечтает фейком подменить настоящего Ривза, чтобы выведать у него секреты бессмертия. Когда деньги для разворовывания закончились, директор Роскосмоса Рогозин придумал новую схему – в России будут строить космический центр.
Также в выпуске:
Нужны ли россиянам деньги для счастья.
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