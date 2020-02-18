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      Вести Кремля: двойники Путина хотят соревноваться с Ривзами. Гениальная схема Рогозина

      Вести Кремля Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 18 февраля – подозревают, что актер Киану Ривз вечно молод и бессменртен, а за этим охотится ботоксный дед Путин. Он мечтает фейком подменить настоящего Ривза, чтобы выведать у него секреты бессмертия. Когда деньги для разворовывания закончились, директор Роскосмоса Рогозин придумал новую схему – в России будут строить космический центр.

      Также в выпуске:

      Нужны ли россиянам деньги для счастья.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости политики Владимир Путин Вести Кремля
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