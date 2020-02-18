Вєсті Кремля: Двійники Путіна хочуть змагатися з Рівзами. Геніальна схема Рогозіна

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 лютого – підозрюють, що актор Кіано Рівз вічно молодий та безсменртний, а за цим полює ботоксний дід Путін. Він мріє фейком підмінити справжнього Рівза, щоб вивідати в нього секрети безсмертя. Коли гроші для розкрадання закінчились, директор "Роскосмосу" Рогозін придумав нову схему – в Росії будуватимуть космічний центр.

Також у випуску: Чи потрібні росіянам гроші для щастя. Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 18 лютого 2020: