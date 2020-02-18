Вєсті Кремля: Двійники Путіна хочуть змагатися з Рівзами. Геніальна схема Рогозіна
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 лютого – підозрюють, що актор Кіано Рівз вічно молодий та безсменртний, а за цим полює ботоксний дід Путін. Він мріє фейком підмінити справжнього Рівза, щоб вивідати в нього секрети безсмертя. Коли гроші для розкрадання закінчились, директор "Роскосмосу" Рогозін придумав нову схему – в Росії будуватимуть космічний центр.
Також у випуску:
Чи потрібні росіянам гроші для щастя.
Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 18 лютого 2020:
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі