Вести Кремля: Двойники Путина существуют. Назначение российских робокопов

В выпуске программы "Вести Кремля" за 27 февраля – российский народ уверен, что у Путина двойников по меньшей мере миллион, а то и два. Несмотря на то, что сам старик Кабаев отрицает это, есть даже термины, описывающие поведение человека когда он врет. Поэтому мимика деда сама за себя говорит.

Также в выпуске: В России поют оды мусорным контейнерам. Смотрите видео "Вести Кремля" за 27 февраля 2020: