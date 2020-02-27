Вести Кремля: Двойники Путина существуют. Назначение российских робокопов
В выпуске программы "Вести Кремля" за 27 февраля – российский народ уверен, что у Путина двойников по меньшей мере миллион, а то и два. Несмотря на то, что сам старик Кабаев отрицает это, есть даже термины, описывающие поведение человека когда он врет. Поэтому мимика деда сама за себя говорит.
Также в выпуске:
В России поют оды мусорным контейнерам.
Смотрите видео "Вести Кремля" за 27 февраля 2020:
27 февраля
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