Вєсті Кремля: Двійники Путіна існують. Призначення російських робокопів
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 лютого – російський народ впевнений, що в Путіна двійників щонайменше мільйон, а то й два. Попри те, що сам старик Кабаєв заперечує це, є навіть терміни, які описують поведінку людини при брехні. Тому міміка дєда сама про все говорить.
Також у випуску:
У Росії співають оди сміттєвим контейнерам.
Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 27 лютого 2020:
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