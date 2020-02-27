Вєсті Кремля: Двійники Путіна існують. Призначення російських робокопів

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 лютого – російський народ впевнений, що в Путіна двійників щонайменше мільйон, а то й два. Попри те, що сам старик Кабаєв заперечує це, є навіть терміни, які описують поведінку людини при брехні. Тому міміка дєда сама про все говорить.

Також у випуску: У Росії співають оди сміттєвим контейнерам. Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 27 лютого 2020: