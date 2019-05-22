Вести Кремля: Дворец для Киррила. Black Jack и бильярд
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22 мая – для главы РПЦ строят хай-тек резиденцию под Петербургом, которая обойдется в 2,8 миллиарда рублей. Сын Жириновского, который является вице-спикером российского парламента, заявил, что Госдума в опасности, потому что в фундаменте нашли полости. Он добавил, что в любой момент здание вместе с депутатами может рухнуть в подвал.
Также в выпуске:
Деньги Путина не для всех.
Источник: 24 канал
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