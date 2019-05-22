Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 травня – для голови РПЦ будують хай-тек резиденцію під Петербургом, яка коштуватиме 2,8 мільярди рублів. Син Жиріновського, який є віце-спікером російського парламенту, заявив, що Держдума у небезпеці, бо у фундаменті знайшли порожнини. Він додав, що в будь-який момент будівля разом з депутатами може рухнути до підвалу.

Також у випуску: Гроші Путіна не для всіх.

Джерело: 24 канал