Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 травня – для голови РПЦ будують хай-тек резиденцію під Петербургом, яка коштуватиме 2,8 мільярди рублів. Син Жиріновського, який є віце-спікером російського парламенту, заявив, що Держдума у небезпеці, бо у фундаменті знайшли порожнини. Він додав, що в будь-який момент будівля разом з депутатами може рухнути до підвалу.
Також у випуску:
Гроші Путіна не для всіх.
Джерело: 24 канал
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