Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 13.06 – в сентябре москвичи будут выбирать себе нового градоначальника. Пока что безусловным фаворитом является Собянин, но ему бросил вызов Джигурда. До сих пор основная фишка Российской космической отрасли не технологические разработки, а процесс освящения, которое все российские ракеты и спутники проходили перед стартом.
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Источник: 24 канал
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