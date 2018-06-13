Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13.06 – у вересні москвичі обиратимуть собі нового градоначальника. Поки що безумовним фаворитом є Собянін, але йому кинув виклик Джигурда. Досі основна фішка Російської космічної галузі не технологічні розробки, а процес освячення, який усі російські ракети та супутники проходили перед стартом.

Також у випуску: Іспанський футболіст Альфред Паскуаль розкритикував Краснодар за незнання англійської. Римський карнавал на честь свята Сатурнії поступово перекочовує на Росію.