Вести Кремля. Джигурда управляет картонным роботом. Жириновский дает уроки английского

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 21.08 – гиперактивного персонажа Джигурду надо где-то применить – и место нашлось – в концерне Калашникова, а точнее в картонном оаботе "Ігарьке". Жириновский и филолог, и дипломат, и юрист, но по призванию, похоже, учитель. Собственно, кто подумал, что здесь Вольфович не профи – ошибся, потому что он и в английском огого.

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