Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21.08 – гіперактивного персонажа Джигурду застосувати десь треба – і місце віднайшлось – в концерні Калашнікова, а точніше в картонному роботі "Ігарьку". Жириновський і філолог, і дипломат, і юрист, але за покликанням, схоже, вчитель. Власне, хто подумав, що тут Вольфович не профі – помилився, бо він і в англійській огого.

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