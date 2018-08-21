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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської

Вєсті Кремля 69 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21.08 – гіперактивного персонажа Джигурду застосувати десь треба – і місце віднайшлось – в концерні Калашнікова, а точніше в картонному роботі "Ігарьку". Жириновський і філолог, і дипломат, і юрист, але за покликанням, схоже, вчитель. Власне, хто подумав, що тут Вольфович не профі – помилився, бо він і в англійській огого.

Також у випуску:

"Ти також": в РФ показали, як виглядає Путінофілка та хто вона.

В Росії платитимуть за "шістьорство": по 5 мільйонів за екстреміста.

МВД стимулюватиме сексотів.

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Жиріновський
Джерело: 24 канал
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