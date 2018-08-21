Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21.08 – гіперактивного персонажа Джигурду застосувати десь треба – і місце віднайшлось – в концерні Калашнікова, а точніше в картонному роботі "Ігарьку". Жириновський і філолог, і дипломат, і юрист, але за покликанням, схоже, вчитель. Власне, хто подумав, що тут Вольфович не профі – помилився, бо він і в англійській огого.
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Джерело: 24 канал
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