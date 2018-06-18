Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 15.06 – российские женщины в своих правах откатились если не до уровня Каменного века, то в Средневековье. А в России именно Наталья Поклонская активнее всего отстаивала свои права. В России сотен литров священной воды может не хватить на главный рупор Кремля, чтобы отмыться от греха, который проскочил на мундиале – там вслух вспомнили имя Навального.

Также в выпуске: Один из главных шоуменов России – Ваня Урагнат, вместо традиционного "добрый вечер" сказал "шалом" и оформил израильское гражданство. ФСБ запретила Модричу и хорватам карты.

