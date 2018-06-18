Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15.06 – російські жінки в своїх правах відкотилися якщо не до рівня Кам’яного віку, то до Середньовіччя. А в Росії саме Наталія Поклонська найктивніше відстоювала свої права. В Росії сотень літрів священної води може не вистачити на головний рупор Кремля, щоб відмитись від гріха, який проскочив на мундіалі – там вголос згадали ім'я Навального.

Також у випуску: Один з головних шоуменів Росії – Ваня Урагнат, замість традиційного "добрий вєчєр" сказав "шалом" і оформив ізраїльське громадянство. ФСБ заборонила Модрічу і хорватам карти.

