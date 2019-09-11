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      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить

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      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11 сентября – в России дети мешали какой-то бабке, поэтому она решила спилить их качели. Может, старики берут пример с Путина, ведь царь РФ часто заставляет детей плакать. Путин поручил удешевить космические запуски ракет. Теперь Рогозин может попытаться сэкономить на материалах или людях. Или начнет платить рубли мультипликаторам, а те уже нарисуют.

      Также в выпуске:

      Работа Федора после полета в космос спрятали от глаз подальше по примеру терминатора.

      В России решили вывести Навального на чистую воду.

       

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      Теги: Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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