Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11 сентября – в России дети мешали какой-то бабке, поэтому она решила спилить их качели. Может, старики берут пример с Путина, ведь царь РФ часто заставляет детей плакать. Путин поручил удешевить космические запуски ракет. Теперь Рогозин может попытаться сэкономить на материалах или людях. Или начнет платить рубли мультипликаторам, а те уже нарисуют.

Также в выпуске: Работа Федора после полета в космос спрятали от глаз подальше по примеру терминатора. В России решили вывести Навального на чистую воду.

Источник: 24 канал