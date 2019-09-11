Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 вересня – у Росії діти заважали якісь бабці, тому вона вирішила спиляти їхню гойдалку. Може вони так беруть приклад з самого Путіна, адже цар РФ теж любить цілувати малюків. Путін доручив здешевити космічні запуски ракет. Тепер Рогозін може спробувати зекономити на матеріалах або людях. Або почне платити рублі мультиплікаторам, а ті вже намалюють.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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