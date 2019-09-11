Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 вересня – у Росії діти заважали якісь бабці, тому вона вирішила спиляти їхню гойдалку. Може вони так беруть приклад з самого Путіна, адже цар РФ теж любить цілувати малюків. Путін доручив здешевити космічні запуски ракет. Тепер Рогозін може спробувати зекономити на матеріалах або людях. Або почне платити рублі мультиплікаторам, а ті вже намалюють.

Також у випуску: Робота Фьодора після польоту в космос заховали від очей подалі за прикладом термінатора. У Росії вирішили вивести Навального на чисту воду.

Джерело: 24 канал