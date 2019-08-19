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      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ

      499 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 августа – в Беларуси запустили флешмоб – описать первый секс цитаткой Лукашенко. А он говорил разное, бывало и "нельзя останавливаться", и "а мне хочется и с молодежью, и со стариками". В России спроектировали беспилотный катафалк на базе "Лады", вероятно потому, что Путину за рулем не везет. Может из этого выйдет беспилотный гроб для президента РФ.

      Также в выпуске:

      Кадыров сделал то, чего от него никто и никогда не ждал – нет, не раскаялся и не подал в отставку, а извинился.

      Мэр Екатеринбурга Высокинский оделся в бомжа, но при этом на самом деле за бедностью прячет роскошь.

      Смотрите видео "Вести Кремля" за 19 августа 2019:

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      Теги: Новости России Авто Александр Лукашенко Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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