Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 августа – в Беларуси запустили флешмоб – описать первый секс цитаткой Лукашенко. А он говорил разное, бывало и "нельзя останавливаться", и "а мне хочется и с молодежью, и со стариками". В России спроектировали беспилотный катафалк на базе "Лады", вероятно потому, что Путину за рулем не везет. Может из этого выйдет беспилотный гроб для президента РФ.

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Кадыров сделал то, чего от него никто и никогда не ждал – нет, не раскаялся и не подал в отставку, а извинился.

Мэр Екатеринбурга Высокинский оделся в бомжа, но при этом на самом деле за бедностью прячет роскошь.

Смотрите видео "Вести Кремля" за 19 августа 2019: