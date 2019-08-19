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      Вєсті Кремля: Флешмоб про секс з Лукашенком. Безпілотний катафалк у РФ

      241 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 серпня – в Білорусі запустили флешмоб – описати перший секс цитаткою Лукашенка. А він казав різне, бувало і "нельзя останавливаться", і "а мне хочется и с молодежью, и со стариками". У Росії спроектували безпілотний катафалк на базі "Лади", ймовірно через те, що Путіну за кермом не щастить. Може з цього вийде безпілотна труна для президента РФ.

      Також у випуску:

      Кадиров зробив те, чого від нього ніхто і ніколи не чекав – ні, не розкаявся і не подав у відставку, а вибачився.

      Мер Єкатеринбургу Високінський вдягнувся в бомжа, але ж насправді за бідністю ховає розкоші.

      Дивіться відео "Весті Кремля" за 19 серпня 2019:

       

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Олександр Лукашенко Авто
      Джерело: 24 канал
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