Вєсті Кремля: Флешмоб про секс з Лукашенком. Безпілотний катафалк у РФ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 серпня – в Білорусі запустили флешмоб – описати перший секс цитаткою Лукашенка. А він казав різне, бувало і "нельзя останавливаться", і "а мне хочется и с молодежью, и со стариками". У Росії спроектували безпілотний катафалк на базі "Лади", ймовірно через те, що Путіну за кермом не щастить. Може з цього вийде безпілотна труна для президента РФ.

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Кадиров зробив те, чого від нього ніхто і ніколи не чекав – ні, не розкаявся і не подав у відставку, а вибачився.

Мер Єкатеринбургу Високінський вдягнувся в бомжа, але ж насправді за бідністю ховає розкоші.

Дивіться відео "Весті Кремля" за 19 серпня 2019: