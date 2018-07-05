Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 05.07 – никто даже не предполагал, что Путин будет пропускать исторические матчи родной сборной на домашнем чемпионате мира, в организацию которого вбухали бюджетные миллиарды. А причина в том, что Путину время от времени также надо подлататься. "Вестям Кремля" как всегда удалось копнуть намного ближе, и они знают, что ждет Россию в году 2036.

Также в выпуске: Молитва министра. Вероятное проклятие "граффитчиков".