Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ

Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світВєсті Кремля 267 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 05.07 – ніхто навіть не припускав, що Путін пропускатиме історичні матчі рідної збірної на домашньому чемпіонаті світу, в організацію якого вбухали бюджетні мільярди. А причина у тому, що Путіну час від часу також треба підлататися. "Вєстям Кремля" як завжди вдалось копнути набагато ближче, і вони знають, що чекає на Росію у році 2036.
Також у випуску:
Молитва міністра.
Ймовірне прокляття "графітчиків".
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі