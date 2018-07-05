Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 05.07 – ніхто навіть не припускав, що Путін пропускатиме історичні матчі рідної збірної на домашньому чемпіонаті світу, в організацію якого вбухали бюджетні мільярди. А причина у тому, що Путіну час від часу також треба підлататися. "Вєстям Кремля" як завжди вдалось копнути набагато ближче, і вони знають, що чекає на Росію у році 2036.

Також у випуску: Молитва міністра. Ймовірне прокляття "графітчиків".