Вести Кремля: Гадалки поднимают экономику РФ. Прикладное православие
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 30 октября – Пиня дал задание – поднимать экономику России. И это не шутки. Ибо раньше этот метод сработал на все 100%. В любой непонятной ситуации россияне молятся. Божьим словом в РФ тушат лесные пожары и борются с пьянством. А теперь появилась еще одна сфера, где без молитв просто никак нельзя.
Также в выпуск:
Воспитание стада в РФ.
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