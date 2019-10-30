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      24 Канал Программы Вести Кремля
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Вести Кремля: Гадалки поднимают экономику РФ. Прикладное православие

      Вести Кремля 18 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 30 октября – Пиня дал задание – поднимать экономику России. И это не шутки. Ибо раньше этот метод сработал на все 100%. В любой непонятной ситуации россияне молятся. Божьим словом в РФ тушат лесные пожары и борются с пьянством. А теперь появилась еще одна сфера, где без молитв просто никак нельзя.

      Также в выпуск:

      Воспитание стада в РФ.

      blog_ava
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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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