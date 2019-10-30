Вести Кремля: Гадалки поднимают экономику РФ. Прикладное православие

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 30 октября – Пиня дал задание – поднимать экономику России. И это не шутки. Ибо раньше этот метод сработал на все 100%. В любой непонятной ситуации россияне молятся. Божьим словом в РФ тушат лесные пожары и борются с пьянством. А теперь появилась еще одна сфера, где без молитв просто никак нельзя.

Также в выпуск: Воспитание стада в РФ.