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      Вєсті Кремля: Ворожки піднімають економіку РФ. Прикладне православ'я

      10 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 жовтня – Пиня дав завдання – підіймати економіку Росії. І це не жарти. Бо ж раніше цей метод спрацював на всі 100%. У будь-якій незрозумілій ситуації росіяни моляться. Божим словом у РФ гасять лісові пожежі та борються з пияцтвом. А тепер з'явилася ще одна сфера, де без молитов просто ніяк не можна.

      Також у випуск:

      Виховування стада у РФ.

      Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 30 жовтня 2019:

       

      blog_ava
      У штабі розповіли, чому ввели "жовтий" режим на Донбасі
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      12276
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
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