Вєсті Кремля: Ворожки піднімають економіку РФ. Прикладне православ'я
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 жовтня – Пиня дав завдання – підіймати економіку Росії. І це не жарти. Бо ж раніше цей метод спрацював на всі 100%. У будь-якій незрозумілій ситуації росіяни моляться. Божим словом у РФ гасять лісові пожежі та борються з пияцтвом. А тепер з'явилася ще одна сфера, де без молитов просто ніяк не можна.
Також у випуск:
Виховування стада у РФ.
Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 30 жовтня 2019:
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