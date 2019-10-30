Вєсті Кремля: Ворожки піднімають економіку РФ. Прикладне православ'я

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 жовтня – Пиня дав завдання – підіймати економіку Росії. І це не жарти. Бо ж раніше цей метод спрацював на всі 100%. У будь-якій незрозумілій ситуації росіяни моляться. Божим словом у РФ гасять лісові пожежі та борються з пияцтвом. А тепер з'явилася ще одна сфера, де без молитов просто ніяк не можна.

Також у випуск: Виховування стада у РФ. Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 30 жовтня 2019: