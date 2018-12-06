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      Вести Кремля. Гнев Путина. Запрет курса валют в России

      Вести Кремля 243 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 06:12 – Путин даже наместника Бога на земле может позлить. В конце концов, неудивительно, что Запад не хочет подавать руки России, а Украина говорит товарищу Путину па-па. На дне, куда идет российская экономика, доллару делать нечего. А главное – отсутствие курсов валют – лишь первый шаг. Далее – продажа товаров без ценников, и, конечно, пустые бюллетени.

      Также в выпуске:

      Медведев сказал такое, от чего отпала челюсть у всего цивилизованного мира.

      Пропагандист российского зомбоящика Дмитрий Киселев решил сделать фестиваль для рэперов.

      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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