Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 06:12 – Путін навіть намісника Бога на землі може позлити. Зрештою, не дивно, що Захід не хоче подавати руки Росії, а Україна, каже товаришу Путіну па-па. На дні, куди прямує російська економіка, доларові робити немає чого. А головне – відсутність курсів валют то лише перший крок. Далі – продаж товарів без цінників, і, звичайно, порожні бюлетені.
Також у випуску:
Медведєв сказав таке, від чого відпали щелепи у всього цивілізованого світу.
Пропагандист російського зомбоящика Дмитро Кисельов вирішив зробити фестиваль для реперів.
Джерело: 24 канал
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