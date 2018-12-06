22:05
6 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, сьогодні
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, сьогодні
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, 5 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії

      Вєсті Кремля 449 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 06:12 – Путін навіть намісника Бога на землі може позлити. Зрештою, не дивно, що Захід не хоче подавати руки Росії, а Україна, каже товаришу Путіну па-па. На дні, куди прямує російська економіка, доларові робити немає чого. А головне – відсутність курсів валют то лише перший крок. Далі – продаж товарів без цінників, і, звичайно, порожні бюлетені.

      Також у випуску:

      Медведєв сказав таке, від чого відпали щелепи у всього цивілізованого світу.

      Пропагандист російського зомбоящика Дмитро Кисельов вирішив зробити фестиваль для реперів.

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 грудня: День Збройних сил України та припинення дії договору про дружбу з РФ
      сьогодні , 22:05 Головні новини 6 грудня: День Збройних сил України та припинення дії договору про дружбу з РФ
      2
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      сьогодні , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 555
      Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      сьогодні , 19:02 Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      Світлана Попова 3015
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      сьогодні , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 1821
      Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      сьогодні , 18:13 Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      Інна Жолобович 75161
      "Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
       13 березня 2015 , 22:59
      "Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
       12 березня 2015 , 22:50
      Вєсті Кремля. Слівкі. Радикальна відмова Медведєва. Сепаратисти Росії
      1 квітня 2017 , 23:25
      "Вєсті Кремля". Депутат з Думи боротиметься проти Apple та U2, що думають ньюйоркці про Путіна
       29 квітня 2015 , 23:27
      Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболу
       7 липня , 18:43
      Вєсті Кремля. Слівкі. Російські шпигуни у світі. Росії дітей не треба
       10 листопада , 18:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук