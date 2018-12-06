Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 06:12 – Путін навіть намісника Бога на землі може позлити. Зрештою, не дивно, що Захід не хоче подавати руки Росії, а Україна, каже товаришу Путіну па-па. На дні, куди прямує російська економіка, доларові робити немає чого. А головне – відсутність курсів валют то лише перший крок. Далі – продаж товарів без цінників, і, звичайно, порожні бюлетені.

Також у випуску: Медведєв сказав таке, від чого відпали щелепи у всього цивілізованого світу. Пропагандист російського зомбоящика Дмитро Кисельов вирішив зробити фестиваль для реперів.