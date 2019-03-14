Вести Кремля: Голливудская звезда хочет в Россию. Спаситель "Роскосмоса"
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 марта – если твоя кинокарьера стремительно падает – едь в Россию. Так сделали и Стивен Сигал, и Жерар Депардье. Похоже по их пути может пойти еще звезда Линдси Лохан, у которой в последние годы не очень с кино получается. Владимир Леонов – спаситель "Роскосмоса", ведь решил подставить свое мощное плечо России и создать квантовый двигатель.
Также в выпуске:
Новое желание Путина.
Источник: 24 канал
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