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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
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      Вести Кремля: Голливудская звезда хочет в Россию. Спаситель "Роскосмоса"

      Вести Кремля 54 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 марта – если твоя кинокарьера стремительно падает – едь в Россию. Так сделали и Стивен Сигал, и Жерар Депардье. Похоже по их пути может пойти еще звезда Линдси Лохан, у которой в последние годы не очень с кино получается. Владимир Леонов – спаситель "Роскосмоса", ведь решил подставить свое мощное плечо России и создать квантовый двигатель.

      Также в выпуске:

      Новое желание Путина.

      blog_ava
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      Теги: Вести Кремля Новости России
      Источник: 24 канал
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