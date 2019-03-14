Вести Кремля: Голливудская звезда хочет в Россию. Спаситель "Роскосмоса"

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 марта – если твоя кинокарьера стремительно падает – едь в Россию. Так сделали и Стивен Сигал, и Жерар Депардье. Похоже по их пути может пойти еще звезда Линдси Лохан, у которой в последние годы не очень с кино получается. Владимир Леонов – спаситель "Роскосмоса", ведь решил подставить свое мощное плечо России и создать квантовый двигатель.

Также в выпуске: Новое желание Путина.