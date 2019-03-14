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      Вєсті Кремля: Голлівудська зірка хоче до Росії. Рятівник "Роскосмосу"

      Вєсті Кремля 147 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 березня – якщо твоя кінокар'єра стрімко падає –їдь в Росію. Так зробили і Стівен Сігал, і Жерар Депардьє. Схоже їхнім шляхом може піти ще зірка Ліндсі Лохан, в якої останніми роками не дуже з кіно вдається. Володимир Леонов – рятівник "Роскосмосу", адже вирішив підставити своє потужне плече Росії та створити квантовий двигун.

      Також у випуску:

      Нове бажання Путіна. 

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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