Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 декабря – Печально известный российский Авианосец "Адмирал Кузнецов" горит в доке Мурманска, где он находился на ремонте. Торговый центр "Европа" украсили псевдоримскими статуями и среди них затесалась фигура Октавиана Августа в виде Владимира Путина.

Также в выпуске: Путинизм – главный политический лайфхак. Смотрите программу "Вести Кремля" за 12 декабря 2019:​