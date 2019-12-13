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      Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина

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      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 декабря – Печально известный российский Авианосец "Адмирал Кузнецов" горит в доке Мурманска, где он находился на ремонте. Торговый центр "Европа" украсили псевдоримскими статуями и среди них затесалась фигура Октавиана Августа в виде Владимира Путина.

      Также в выпуске:

      Путинизм – главный политический лайфхак.

      Смотрите программу "Вести Кремля" за 12 декабря 2019:​

       

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      Теги: Новости России Грета Тунберг Вести Кремля
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