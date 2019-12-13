Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 декабря – Печально известный российский Авианосец "Адмирал Кузнецов" горит в доке Мурманска, где он находился на ремонте. Торговый центр "Европа" украсили псевдоримскими статуями и среди них затесалась фигура Октавиана Августа в виде Владимира Путина.
Также в выпуске:
Путинизм – главный политический лайфхак.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 12 декабря 2019:
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