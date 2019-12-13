Вєсті Кремля: Грета Тунберг підпалила російський "Адмірал". Римська статуя Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 грудня – Сумнозвісний російський Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у доці Мурманська, де він знаходився на ремонті. Торговий центр "Європа" прикрасили псевдоримькими статуями й серед них затесалася фігура Октавіана Августа у вигляді Володимира Путіна.

Також у випуску: Путінізм – головний політичний лайфхак.