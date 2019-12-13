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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      Вєсті Кремля: Грета Тунберг підпалила російський "Адмірал". Римська статуя Путіна

      Вєсті Кремля 34

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 грудня – Сумнозвісний російський Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у доці Мурманська, де він знаходився на ремонті. Торговий центр "Європа" прикрасили псевдоримькими статуями й серед них затесалася фігура Октавіана Августа у вигляді Володимира Путіна.

      Також у випуску:

      Путінізм – головний політичний лайфхак.

      9 небезпечних ознак тромбозу, які не можна ігнорувати
      12 грудня
      24148
      Теги: Новини Росії Грета Тунберг Вєсті Кремля
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