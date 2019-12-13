Вєсті Кремля: Грета Тунберг підпалила російський "Адмірал". Римська статуя Путіна
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 грудня – Сумнозвісний російський Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у доці Мурманська, де він знаходився на ремонті. Торговий центр "Європа" прикрасили псевдоримькими статуями й серед них затесалася фігура Октавіана Августа у вигляді Володимира Путіна.
Також у випуску:
Путінізм – головний політичний лайфхак.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Зеленський про Пушиліна: з таким "керівництвом" окупованих територій я говорити ніколи не буду12 грудня , 23:11
-
Зеленський: Якщо нам повернуть Донбас і Крим, я готовий хоч 100 разів потиснути руку Путіну12 грудня , 22:48
-
Головні новини 12 грудня: хто та як міг убити Шеремета, особливий статус Донбасу продовжено12 грудня , 22:47
Коментарі