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      Вести Кремля: Грету Тунберг пригласили в Россию. Ссылка Навального

      Вести Кремля 1 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 2 октября – кадры того, как эко-активистка Тунберг смотрела на своего заклятого врага Трампа, облетели все мировые СМИ. А поскольку враг моего врага – мой друг, то, наверное, именно поэтому девушку пригласили в Россию. Навального хотят заманить на работу на Камчатку. Только разочаровываться не стоит, может он после котельни станет легендой России.

      Также в выпуске:

      За что в России дают почетное звание "Героя Российской Федерации"?

      Кадыров на пару с Нурмагомедовым устроят деду в Москве зрелищные спортивные соревнования.

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      Теги: Алексей Навальный Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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