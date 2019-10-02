Вести Кремля: Грету Тунберг пригласили в Россию. Ссылка Навального

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 2 октября – кадры того, как эко-активистка Тунберг смотрела на своего заклятого врага Трампа, облетели все мировые СМИ. А поскольку враг моего врага – мой друг, то, наверное, именно поэтому девушку пригласили в Россию. Навального хотят заманить на работу на Камчатку. Только разочаровываться не стоит, может он после котельни станет легендой России.

Также в выпуске: За что в России дают почетное звание "Героя Российской Федерации"? Кадыров на пару с Нурмагомедовым устроят деду в Москве зрелищные спортивные соревнования.

Источник: 24 канал