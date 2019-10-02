Вести Кремля: Грету Тунберг пригласили в Россию. Ссылка Навального
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 2 октября – кадры того, как эко-активистка Тунберг смотрела на своего заклятого врага Трампа, облетели все мировые СМИ. А поскольку враг моего врага – мой друг, то, наверное, именно поэтому девушку пригласили в Россию. Навального хотят заманить на работу на Камчатку. Только разочаровываться не стоит, может он после котельни станет легендой России.
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Источник: 24 канал
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