Вєсті Кремля: Грету Тумберг запросили на Росію. Заслання Навального

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 жовтня – кадри того, як екоактивістка Грета Тумберг дивилась на свого запеклого ворога Трампа облетіли всі світові ЗМІ. А оскільки ворог мого ворога – мій друг, тож, мабуть, саме тому дівчину запросили на Росію. Навального хочуть заманити на роботу в Камчатку. Тільки розчаровуватись не варто, може він після котельні стане легендою Росії.

Також у випуску: За що в Росії дають почесне звання "Героя Российской Федерации"? Кадиров на пару з Нурмагомедовим влаштують дєду в Москві видовишні спортивні змагання.

Джерело: 24 канал