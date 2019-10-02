Вєсті Кремля: Грету Тумберг запросили на Росію. Заслання Навального
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 жовтня – кадри того, як екоактивістка Грета Тумберг дивилась на свого запеклого ворога Трампа облетіли всі світові ЗМІ. А оскільки ворог мого ворога – мій друг, тож, мабуть, саме тому дівчину запросили на Росію. Навального хочуть заманити на роботу в Камчатку. Тільки розчаровуватись не варто, може він після котельні стане легендою Росії.
Також у випуску:
За що в Росії дають почесне звання "Героя Российской Федерации"?
Кадиров на пару з Нурмагомедовим влаштують дєду в Москві видовишні спортивні змагання.
Джерело: 24 канал
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