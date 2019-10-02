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      Вєсті Кремля: Грету Тумберг запросили на Росію. Заслання Навального

      Вєсті Кремля 51 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 жовтня – кадри того, як екоактивістка Грета Тумберг дивилась на свого запеклого ворога Трампа облетіли всі світові ЗМІ. А оскільки ворог мого ворога – мій друг, тож, мабуть, саме тому дівчину запросили на Росію. Навального хочуть заманити на роботу в Камчатку. Тільки розчаровуватись не варто, може він після котельні стане легендою Росії.

      Також у випуску:

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Олексій Навальний
      Джерело: 24 канал
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