Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина
В свежем выпуске "Вести.UA" за 29.11 – Владимир Путин пополнил собственный цитатник "великого царька русского", заявив, что доллар сам идет от России. Рэперы РФ уже давно одни из первых в рейтингах Forbes, теперь власть захотела, чтобы они служили им, даже согласны платить.
Также в выпуске:
Российские санкции для иностранных мультгероев.
За решетку из-за Ленина.
Источник: 24 канал
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