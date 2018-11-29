Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина

В свежем выпуске "Вести.UA" за 29.11 – Владимир Путин пополнил собственный цитатник "великого царька русского", заявив, что доллар сам идет от России. Рэперы РФ уже давно одни из первых в рейтингах Forbes, теперь власть захотела, чтобы они служили им, даже согласны платить.

Также в выпуске: Российские санкции для иностранных мультгероев. За решетку из-за Ленина.