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      ТОМОС ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      ТОМОС ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина

      Вести Кремля 136 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести.UA" за 29.11 – Владимир Путин пополнил собственный цитатник "великого царька русского", заявив, что доллар сам идет от России. Рэперы РФ уже давно одни из первых в рейтингах Forbes, теперь власть захотела, чтобы они служили им, даже согласны платить.

      Также в выпуске:

      Российские санкции для иностранных мультгероев.

      За решетку из-за Ленина.

      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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