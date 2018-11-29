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      ТОМОС ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ТОМОС ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Вєсті Кремля. Брудний папірчик долар. Тіматі на службі в Путіна

      Вєсті Кремля 370 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 29.11 – Волдимир Путін поповнив власний цитатник "великого царька русского", заявивши, що долар сам йде від Росії. Репери РФ вже давно одні з перших в рейтингах Forbes, тепер влада захотіла, щоб вони служили їм, навіть згодні платити.

      Також у випуску: 

      Російські санкції для іноземних мультгероїв.

      За грати через Леніна.

      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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