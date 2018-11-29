Вєсті Кремля. Брудний папірчик долар. Тіматі на службі в Путіна

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 29.11 – Волдимир Путін поповнив власний цитатник "великого царька русского", заявивши, що долар сам йде від Росії. Репери РФ вже давно одні з перших в рейтингах Forbes, тепер влада захотіла, щоб вони служили їм, навіть згодні платити.

Також у випуску: Російські санкції для іноземних мультгероїв. За грати через Леніна.