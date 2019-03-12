Вести Кремля: Громкое возвращение Няш-мяши. Почему россияне восстали против Путина
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11 марта – одиозная депутат госдумы РФ решила стать писательницей. Однако на написании книги Поклонская не остановилась, а пошла дальше, создав еще и собственную торговую марку. В России молодые парни и девушки восстали против запрета рунета. Но бабушек – движущей силы и главного электората Путина – на митингах не было.
Также в выпуске:
Россияне сожгли Бастилию.
Стрелков продает медаль с изображением Путина.
Источник: 24 канал
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