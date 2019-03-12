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      Вести Кремля: Громкое возвращение Няш-мяши. Почему россияне восстали против Путина

      Вести Кремля 70 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11 марта – одиозная депутат госдумы РФ решила стать писательницей. Однако на написании книги Поклонская не остановилась, а пошла дальше, создав еще и собственную торговую марку. В России молодые парни и девушки восстали против запрета рунета. Но бабушек – движущей силы и главного электората Путина – на митингах не было.

      Также в выпуске:

      Россияне сожгли Бастилию.

      Стрелков продает медаль с изображением Путина.

      blog_ava
      Наличный курс валют 11 марта: евро продолжает стремительно дешеветь
      11 марта
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      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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