Вєсті Кремля: Гучне повернення Няш-мяши. Чому росіяни повстали проти Путіна
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 березня – одіозна депутатка госдуми РФ вирішила стати письменницею. Проте на написанні книги Поклонська не зупинилася, а пішла далі, створивши ще й власну торгову марку. У Росії молоді хлопці та дівчата повстали проти заборони рунета. Але бабусь – рушійної сили та головного електорату Путіна – на мітингах не було.
Також у випуску:
Росіяни спалили Бастилію.
Стрєлков продає медаль із зображенням Путіна.
Джерело: 24 канал
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