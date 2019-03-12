01:35
12 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гучне повернення Няш-мяши. Чому росіяни повстали проти Путіна
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті.UA: Ручні клоуни Пині. Як Труханов професійно вдає з себе дурня
      Вєсті.UA
      23:39, 11 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Вєсті Кремля: Гучне повернення Няш-мяши. Чому росіяни повстали проти Путіна

      Вєсті Кремля 178 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 березня – одіозна депутатка госдуми РФ вирішила стати письменницею. Проте на написанні книги Поклонська не зупинилася, а пішла далі, створивши ще й власну торгову марку. У Росії молоді хлопці та дівчата повстали проти заборони рунета. Але бабусь – рушійної сили та головного електорату Путіна – на мітингах не було.

      Також у випуску:

      Росіяни спалили Бастилію.

      Стрєлков продає медаль із зображенням Путіна.

      blog_ava
      Фейкова Меланія: мережа вибухнула курйозними мемами
      11 березня
      2329
      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Не хотите говорить – получайте коктейль Молотова: как россияне выражают недовольство властью
      сьогодні , 01:00 Не хотите говорить – получайте коктейль Молотова: как россияне выражают недовольство властью
      Іван Яковина 106
      Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування
      11 березня , 23:00 Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування
      671
      Огорожа, яка прикрасить ваш двір: як зробити її надійною і більш довговічною
      11 березня , 11:00 Огорожа, яка прикрасить ваш двір: як зробити її надійною і більш довговічною
      1978
      Головні новини 11 березня: вбивча негода в Україні і нова провокація Росії на Азові
      11 березня , 22:03 Головні новини 11 березня: вбивча негода в Україні і нова провокація Росії на Азові
      2574
      Миссия ОБСЕ в Луганске: не видят, не слышат, опаздывают – и сидят в дорогих ресторанах
      11 березня , 22:00 Миссия ОБСЕ в Луганске: не видят, не слышат, опаздывают – и сидят в дорогих ресторанах
      Ольга Черненко 2206
      "Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
       13 березня 2015 , 22:59
      "Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
       12 березня 2015 , 22:50
      Вєсті Кремля. Чому патріарх Кирил не може забути пінгвінів. В Росії насмішили битвою роботів
       22 лютого 2016 , 20:52
      Вєсті Кремля. Російський мільярдер "підтримує" мавп, "побиття" Обами по-російські
       2 липня 2015 , 21:13
      Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболу
       7 липня 2018 , 18:43
      Українку обрали президентом секції ЄСПЛ
      13 грудня 2016 , 16:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук