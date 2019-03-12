Вєсті Кремля: Гучне повернення Няш-мяши. Чому росіяни повстали проти Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 березня – одіозна депутатка госдуми РФ вирішила стати письменницею. Проте на написанні книги Поклонська не зупинилася, а пішла далі, створивши ще й власну торгову марку. У Росії молоді хлопці та дівчата повстали проти заборони рунета. Але бабусь – рушійної сили та головного електорату Путіна – на мітингах не було.

Також у випуску: Росіяни спалили Бастилію. Стрєлков продає медаль із зображенням Путіна.