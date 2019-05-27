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      Вести Кремля: Гундяй строит по 8 храмов в сутки

      Вести Кремля 49 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27 мая – патриарх Кирилл сообщил, что в России строят в среднем три храма в сутки и 30 тысяч храмов за десять лет. Однако сильно ошибся с подсчетами в своем заявлении. Жириновский в парке Сокольники на фестивале мороженого раздавал деньги.

      Также в выпуске:

      Покушения на Поклонскую от украинской власти.

      Изгнание демонов из российской журналистики.

      blog_ava
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      Теги: Патриарх Кирилл Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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