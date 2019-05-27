Вести Кремля: Гундяй строит по 8 храмов в сутки

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27 мая – патриарх Кирилл сообщил, что в России строят в среднем три храма в сутки и 30 тысяч храмов за десять лет. Однако сильно ошибся с подсчетами в своем заявлении. Жириновский в парке Сокольники на фестивале мороженого раздавал деньги.

Также в выпуске: Покушения на Поклонскую от украинской власти. Изгнание демонов из российской журналистики.

Источник: 24 канал