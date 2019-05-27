Вєсті Кремля: Гундяй будує по 8 храмів за добу

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 травня – патріарх Кирило повідомив, що в Росії будують в середньому три храми за добу й 30 тисяч храмів за десять років. Проте сильно помилився з підрахунками у своїй заяві. Жиріновський у парку Сокільники на фестивалі морозива роздавав гроші.

Також у випуску: Замахи на Поклонську від української влади. Вигнання демонів з російської журналістики.

Джерело: 24 канал