Вєсті Кремля: Гундяй будує по 8 храмів за добу
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 травня – патріарх Кирило повідомив, що в Росії будують в середньому три храми за добу й 30 тисяч храмів за десять років. Проте сильно помилився з підрахунками у своїй заяві. Жиріновський у парку Сокільники на фестивалі морозива роздавав гроші.
Також у випуску:
Замахи на Поклонську від української влади.
Вигнання демонів з російської журналістики.
Джерело: 24 канал
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