Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 16.08 – часто какая-то банальная фраза, но сказанная в нужном месте и в нужное время, может изменить ход истории, например, Пиня штуки травил молодежи о шалунях в Российской Империи. В штатах есть свой престижный хоккейный трофей – Кубок Стэнли. Он ни разу не похож на сосуд, пока не попал в суровый Челябинск.
Также в выпуске:
Молодежь на форуме "Машук" и Путин.
Быть или не быть: русский ЛГБТ-парад.
Источник: 24 канал
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