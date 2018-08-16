Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 16.08 – часто какая-то банальная фраза, но сказанная в нужном месте и в нужное время, может изменить ход истории, например, Пиня штуки травил молодежи о шалунях в Российской Империи. В штатах есть свой престижный хоккейный трофей – Кубок Стэнли. Он ни разу не похож на сосуд, пока не попал в суровый Челябинск.

Также в выпуске: Молодежь на форуме "Машук" и Путин. Быть или не быть: русский ЛГБТ-парад.