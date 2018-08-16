Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16.08 – часто якась найбанальніша фраза, але сказана в потрібному місці і в потрібний час, може змінити хід історії, наприклад, Пиня штуки травив маладьожі про шалунів в Російській Імперії. У штатах є свій престижний хокейний трофей – Кубок Стенлі. Він ні разу не схожий на посудину, допоки не потрапив в суровий Чєлябінськ.
Також у випуску:
Маладьож на форумі "Машук" і Путін.
Бути чи не бути: російський ЛГБТ-парад.
Джерело: 24 канал
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