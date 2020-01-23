Вести Кремля: Хоакин Путин выгоняет комиков из России. Новое наказание от РФ

В выпуске программы "Вести Кремля" за 23 января – известный в России стендап-комик Александр Долгополов покинул страну, потому что побоялся преследований за неудачную шутку. Россия хочет запретить публичные высказывания и публикации, в которых действия СССР в годы Второй мировой войны приравниваются к политике нацистской Германии.

Также в выпуске: Жириновский "предсказал" будущее. Смотрите программу "Вести Кремля" за 23 января 2020: