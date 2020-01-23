22:01
23 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Хоакин Путин выгоняет комиков из России. Новое наказание от РФ
      Вєсті Кремля
      21:22, сегодня
      Вести.UA: Новая драка Кивы. Мендель снова блеснула умом
      Вєсті.UA
      20:47, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Вести Кремля
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Вести Кремля: Хоакин Путин выгоняет комиков из России. Новое наказание от РФ

      Вести Кремля 66 Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 23 января – известный в России стендап-комик Александр Долгополов покинул страну, потому что побоялся преследований за неудачную шутку. Россия хочет запретить публичные высказывания и публикации, в которых действия СССР в годы Второй мировой войны приравниваются к политике нацистской Германии.

      Также в выпуске:

      Жириновский "предсказал" будущее.

      Смотрите программу "Вести Кремля" за 23 января 2020:

       

      Как приготовить хумус: рецепт вкусной закуски
      сегодня
      4839
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Как Трамп начал избирательную кампанию в Давосе
      Блоги 7
      сегодня , 20:55 "Карпаты" могут исчезнуть – клуб так и не получил землю для реконструкции стадиона
      Ігор Саджениця 41
      14 января , 18:25 Декоративные электрические камины: их виды и преимущества – фото
      Ростислав Струтинський 261
      19 января , 19:47 Битва поколений: самый старший и самый молодой чемпионы мира по покеру
      216
      сегодня , 19:00 Украинцы в Давосе: зачем?
      Блоги 186
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук