Вєсті Кремля: Хоакін Путін виганяє коміків з Росії. Нове покарання від РФ

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 січня – відомий у Росії стендап-комік Олександр Долгополов залишив країну, бо побоявся переслшідувань через невдалий жарт. Росія хоче заборонити публічні висловлювання та публікації, в яких дії СРСР в роки Другої світової війни прирівнюється до політики нацистської Німеччини.

Також у випуску: Жириновський "передбачив" майбутнє. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 23 січня: