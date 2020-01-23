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      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
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      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Вєсті Кремля: Хоакін Путін виганяє коміків з Росії. Нове покарання від РФ

      Вєсті Кремля 64 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 січня – відомий у Росії стендап-комік Олександр Долгополов залишив країну, бо побоявся переслшідувань через невдалий жарт. Росія хоче заборонити публічні висловлювання та публікації, в яких дії СРСР в роки Другої світової війни прирівнюється до політики нацистської Німеччини.

      Також у випуску:

      Жириновський "передбачив" майбутнє.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 23 січня:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
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