Вєсті Кремля: Хоакін Путін виганяє коміків з Росії. Нове покарання від РФ
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 січня – відомий у Росії стендап-комік Олександр Долгополов залишив країну, бо побоявся переслшідувань через невдалий жарт. Росія хоче заборонити публічні висловлювання та публікації, в яких дії СРСР в роки Другої світової війни прирівнюється до політики нацистської Німеччини.
Також у випуску:
Жириновський "передбачив" майбутнє.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 23 січня:
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