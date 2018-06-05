Вести Кремля. Храмы без туалетов. Дети Путина

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 04.06 – россияне в храмах могут получить немного душевного равновесия. И то, если не захотят в туалет, потому что тогда приходится вспоминать поговорку "претерпевый до конца, той спасен будет". Растрогать Владимировича могут только две вещи: собственный триумф на выборах и маленькие дети, на которых доблестный царек пиарится как может.

Также в выпуске: Встречался ли Сергей Лавров с Ким Чен Ыном. Киселев отправляется в Крым сажать маслины.