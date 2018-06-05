Вєсті Кремля. Храми без туалетів. Діти Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 04.06 – росіяни на у храмах можуть здобути трохи душевної рівноваги. І то, якщо не захочуть до вбиральні, бо тоді доводиться згадувати приказку "хто терпен – той спасен". Розчулити Владіміровича можуть лише дві речі: власний тріумф на виборах і маленькі діти, на яких доблесний царьок піариться як може.

Також у випуску: Чи зустрічався Сергій Лавров з Кім Чен Ином. Кісельов відправляється до Криму саджати маслини.