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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Вєсті Кремля. Храми без туалетів. Діти Путіна

Вєсті Кремля 295 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 04.06 – росіяни на у храмах можуть здобути трохи душевної рівноваги. І то, якщо не захочуть до вбиральні, бо тоді доводиться згадувати приказку "хто терпен – той спасен". Розчулити Владіміровича можуть лише дві речі: власний тріумф на виборах і маленькі діти, на яких доблесний царьок піариться як може.

Також у випуску:

Чи зустрічався Сергій Лавров з Кім Чен Ином.

Кісельов відправляється до Криму саджати маслини. 

Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля релігія Сергій Лавров Кім Чен Ин
Джерело: 24 канал
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