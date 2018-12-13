Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 13.12 – пока весь мир патентует лекарства от смертельных болезней, российские медики удивили мир своим изобретением-прорывом – скотчем. Рамзан Кадыров намекает Путину на новую финансовую помощь, но тот указывает на собственные силы чеченского героя.
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Главная проблема Челябинска.
Источник: 24 канал
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