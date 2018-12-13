Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 13.12 – поки весь світ патентує ліки від смертельних хвороб, російські медики здивували світ своїм винаходом-проривом – скотчем. Рамзан Кадиров натякає Путіну на нову фінансову допомогу, але той наголошує на власних силах чеченського героя.
Також у випуску:
Головна проблема Челябінська.
Джерело: 24 канал
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