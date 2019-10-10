Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 10 октября – после обысков Фонда борьбы с коррупцией по отмыванию денег Министерство юстиции России объявило фонд Алексея Навального иностранным агентом. Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Россия – чемпион мира в свободе слова.

Также в выпуске: Заплатят за все. Охота на ведьм. Смотрите видео "Вести.UA" за 10 октября 2019​ года: