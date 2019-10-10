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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова

      46 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 10 октября – после обысков Фонда борьбы с коррупцией по отмыванию денег Министерство юстиции России объявило фонд Алексея Навального иностранным агентом. Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Россия – чемпион мира в свободе слова.

      Также в выпуске:

      Заплатят за все.

      Охота на ведьм.

      Смотрите видео "Вести.UA" за 10 октября 2019​ года:

       

      blog_ava
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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Алексей Навальный Новости России Вести Кремля
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