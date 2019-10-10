Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 10 октября – после обысков Фонда борьбы с коррупцией по отмыванию денег Министерство юстиции России объявило фонд Алексея Навального иностранным агентом. Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Россия – чемпион мира в свободе слова.
Также в выпуске:
Заплатят за все.
Охота на ведьм.
Смотрите видео "Вести.UA" за 10 октября 2019 года:
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