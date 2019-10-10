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      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова

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      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 жовтня – після обшуків Фонду боротьби з корупцією по відмиванню грошей Міністерство юстиції Росії оголосило фонд Олексія Навального іноземним агентом. Телеведучий Дмитро Кісельов заявив, що Росія – чемпіоно світу у свободі слова.

      Також у випуску:

      Заплатять за все.

      Полювання на відьом.

      Дивіться відео "Вєсті.UA" за 10 жовтня 2019 року:

       

      blog_ava
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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Олексій Навальний
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