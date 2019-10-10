Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 жовтня – після обшуків Фонду боротьби з корупцією по відмиванню грошей Міністерство юстиції Росії оголосило фонд Олексія Навального іноземним агентом. Телеведучий Дмитро Кісельов заявив, що Росія – чемпіоно світу у свободі слова.

Також у випуску: Заплатять за все. Полювання на відьом. Дивіться відео "Вєсті.UA" за 10 жовтня 2019 року: