Вести Кремля: Историческая правда Путина. Не "Вечерний Ургант", а "Вечерний Кирилл"

В выпуске программы "Вести Кремля" за 20 января – Путин заявил, что создаст центр архивных документов кино и фотоматериалов. Таким образом он хочет "заткнуть рот" тем, кто пытается изменить историю. Против ведущего "Вечернего Урганта" восстали попы из-за рождественского выпуска и картинки на его ноутбуке. А еще по убеждению гостя программы Жерара Депардье, который заявил, что не верит в Бога.

Также в выпуске: Мал да удал.