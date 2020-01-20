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      Вести Кремля: Историческая правда Путина. Не "Вечерний Ургант", а "Вечерний Кирилл"

      Вести Кремля 41 Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 20 января – Путин заявил, что создаст центр архивных документов кино и фотоматериалов. Таким образом он хочет "заткнуть рот" тем, кто пытается изменить историю. Против ведущего "Вечернего Урганта" восстали попы из-за рождественского выпуска и картинки на его ноутбуке. А еще по убеждению гостя программы Жерара Депардье, который заявил, что не верит в Бога.

      Также в выпуске:

      Мал да удал.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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