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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      Вєсті Кремля: Історична правда Путіна. Не "Вечірній Ургант", а "Вечірній Кіріл"

      86 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 січня – Путін заявив, що створить центр архівних документів кіно та фотоматеріалів. Таким чином він хоче "заткнути рота" тим, хто намагається змінити історію. Проти ведучого "Вечірнього Урганту" повстали попи через різдвяний випуск та картинку на його ноутбуці. А ще за переконання гостя програми Жерара Депардьє, який заявив, що не вірить в Бога.

      Також у випуску:

      Мал да удал.

      Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 20 січня 2020:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
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